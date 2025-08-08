Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Образовательный семинара для специалистов в сфере молодёжной политики пройдёт в Печорах

Специалистов в сфере государственной молодёжной политики приглашают поучаствовать в образовательном семинаре, который пройдёт на базе паломнического центра Свято-Успенского Печерского монастыря с 25 по 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра Росмолодёжи.

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодёжи

Программа семинара реализуется в очном и дистанционном форматах и продлится четыре дня. В рамках мероприятия пройдут церемонии закрытия и вручения сертификатов о прохождении программы семинара, обучающие стратегические сессии, лекции, панельные дискуссии, мастер- классы, разработку проектов, консультации с модераторами и другие форматы.

Принять участие могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие государственную молодёжную политику, имеющие опыт работы в сфере реализации государственной молодежной политики от трёх лет (координаторы в сфере молодёжной политики, специалисты, ответственные за реализацию государственной молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях).

Зарегистрироваться можно до 18 августа по ссылке.

