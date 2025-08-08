Псковская область планирует сотрудничать с ведомствами Херсонской области по повышению финграмотности населения

19:14, 08 августа 2025, ПАИ

Министерство финансов Псковской области планируют заключить Соглашение о взаимодействии между Отделением по Херсонской области Банка России и Ресурсным центром волонтеров финансовой грамотности Херсонского государственного педагогического университета по вопросам повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения, сообщается в телеграм-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Отметим, стратегия финансовой грамотности и формирования финансовой культуры утверждена Правительством РФ.

Ее главная цель – формирование к 2030 году у большинства россиян ключевых элементов финансовой культуры. Реализация программ на уровне субъектов РФ – важный шаг к экономической устойчивости и благополучию жителей, отмечают эксперты.

