Псковская область планирует сотрудничать с ведомствами Херсонской области по повышению финграмотности населения

Министерство финансов Псковской области планируют заключить Соглашение о взаимодействии между Отделением по Херсонской области Банка России и Ресурсным центром волонтеров финансовой грамотности Херсонского государственного педагогического университета по вопросам повышения финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения, сообщается в телеграм-канале «Шефская помощь. Херсонская область».

Отметим, стратегия финансовой грамотности и формирования финансовой культуры утверждена Правительством РФ.

Ее главная цель – формирование к 2030 году у большинства россиян ключевых элементов финансовой культуры. Реализация программ на уровне субъектов РФ – важный шаг к экономической устойчивости и благополучию жителей, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что специалистов в сфере государственной молодёжной политики приглашают поучаствовать в образовательном семинаре.

