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Общество

Пострадавшему на псковском этапе чемпионата России по ралли штурману собрали деньги на лечение

Фото Rally Pskov

Пострадавшему на четвёртом этапе Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы-2019» штурману Дмитрию Балденкову собрана необходимая для лечения сумма, сообщается в группе Rally Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Большое спасибо всем, кто откликнулся на просьбу о помощи Дмитрию Балденкову! Необходимая сумма была собрана меньше, чем за сутки, и сейчас сбор средств приостановлен», – говорится в сообщении.

Участники раллийного сообщества благодарят всех, кто помог в сборе денежных средств. Недавно Дмитрию Балденкову провели дорогостоящую операцию по внедрению титанового моста, которую организовали за минимальную сумму, но предстояло заплатить ещё 200 тысяч рублей.

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