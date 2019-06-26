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Общество

Задачи по обеспечению правопорядка в период Ганзы обсудили в псковском УМВД

Задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове обсудили силовые ведомства региона в УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, на заседании были проанализированы состояние сил и средств, задействованных в обеспечении общественного порядка, безопасности дорожного движения, а также соответствие уровня их материально-технической оснащенности предъявляемым требованиям.

О готовности полицейских к проведению мероприятий доложили представители УМВД, руководители других служб и ведомств. Участники совещания пришли к выводу, что блок силовых ведомств Псковской области готов к выполнению поставленных задач по обеспечению безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей Пскова.

Подробную программу Ганзейских дней в Пскове можно найти ЗДЕСЬ.

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