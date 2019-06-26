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Общество

Обновленный стадион «Машиностроитель» в Пскове получит в шесть раз больше энергомощности

Масштабная реконструкция идет на «Машиностроителе» - одном из крупнейших стадионов Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», для обновленного спортивного комплекса филиал «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» выделит в шесть раз больше мощности: согласно договору на техприсоединение запрошено увеличение со 100 до 660 кВт. Для этого энергетики планируют проложить две кабельные линии 10 кВ протяженностью более 1 километра и установить новую БКТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА. Стадион получит питание от подстанции 110 кВ «ЭТЗ».

Увеличение максимальной мощности связано с расширением функционала спортивного комплекса «Машиностроитель». В рамках первой очереди реконструкции на территории центрального городского стадиона планируется возвести административное здание, две зрительские трибуны с внутренними помещениями, установить искусственное футбольное поле с беговыми дорожками, две площадки под игровые виды спорта, обустроить парковку и провести общее благоустройство территории. Средства на это были выделены в рамках подготовки Пскова к проведению 39-ых Международных Ганзейских дней Нового Времени.

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