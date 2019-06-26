15 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Псковской области

12:05, 26 июня 2019, ПАИ

В текущем году в Псковской области на базе профессиональных учреждений образования региона будут открыты 15 мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по образованию региона Александра Седунова.

Александр Седунов отметил, что такие мастерские появятся на базе колледжей Пскова, Великих Лук и Опочки. По его словам, в каждом из них будет создано по пять таких лабораторий. Он также отметил, что наиболее масштабная работа по созданию мастерских пройдет в текущем году в Псковском политехническом колледже. В учреждении проведут соответствующие ремонтные работы и закупят для него оборудование по пяти различным направлениям строительной отрасли, в которой работает колледж. На эти цели Псковскому политехническому колледжу из федерального бюджета выделили почти 21 млн рублей.

Председатель комитета по образованию уточнил, что в колледже появятся мастерские по деревообработке, ландшафтному дизайну, и по проведению реставрации. Александр Седунов отметил, что в Псковской области специалисты этих направлений очень востребованы, в связи с тем, что ранее глава региона Михаил Ведерников говорил о том, что будет привлечено порядка 12 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия, псковских древних памятников архитектуры. «И поэтому для региона подготовка реставраторов имеет чрезвычайно важное значение», - подчеркнул Александр Седунов.

15 мастерских по стандартам WorldSkills откроют в Псковской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», который входит в нацпроект «Образование».