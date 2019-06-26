3D-ладья появилась у вокзала в Пскове

13:48, 26 июня 2019, ПАИ

3D-ладья появилась у железнодорожного вокзала в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Объёмное изображение ганзейской ладьи родилось на асфальте благодаря художникам из Москвы. Рисунок появился 24 июня слева от центрального входа в здание псковского вокзала.

Теперь здесь изображена зелёная ладья среди синих волн. От непогоды рисунок защитит слой специального лака. По задумке организаторов Ганзы, это место должно стать фотозоной, где псковичи и гости Пскова смогут сделать снимки на память о международных Ганзейских днях, которые пройдут в городе с 27 по 30 июня.

С полной программой праздника можно ознакомиться ЗДЕСЬ.