После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заверил Борис Елкин

15:23, 26 июня 2019, ПАИ

После Ганзейских дней в Пскове активно продолжится ремонт дорог, заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин корреспонденту Псковского агентства информации.

Он попросил участников дорожного движения с пониманием отнестись к работам и отметил, что возникшие неудобства позднее принесут результат - хорошие безопасные дороги.

Борис Елкин заметил, что большой объем работ будет выполнен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2019 году по нему планируется привести в порядок дороги в 5 районах (Псков, Псковский район, Печорский, Островский и Палкинский), а до 2024 года - более тысячи км. «Показатели возможно и увеличить», - считает председатель профильного комитета. Он добавил, что будут отремонтированы и региональные дороги - более 126 км.

Собеседник ПАИ рассказал, что рабочие уже приступили к асфальтированию подъездов к городу Опочка. «В принципе, работы везде начинаются, конкурсные проекты проведены», - уточнил он и сообщил, что на ремонт дорожной сети также направят 30 млн рублей сэкономленных средств.

По словам Бориса Елкина, в рамках ремонта региональной сети дорог будет проведена замена обочин, сделаны новые и восстановлены старые автобусные павильоны с заездными карманами. Помимо прочего, будет вестись благоустройство вблизи образовательных учреждений, планируется обустроить пешеходные переходы. «Дорожная разметка наносится очень активно, в ближайшее время работы будут завершены», - продолжил председатель дорожного комитета и заметил, что почти на всех пешеходных переходах разметку наносят термопластиком для безопасности. «Думаю, за июль нагоним те отставания, которые были», - заявил он.

Борис Елкин подчеркнул, что Островский район всех опередил, и к концу лета там уже будут итоговые результаты деятельности по ремонту дорог. В Псковском районе приступили к ремонту покрытия в Родине, в Пскове готовы к приемке Паравозный проезд, Рельсовая улица, Железнодорожная. Продолжается ремонт на улицах Льва Толстого, Юбилейной, часть которой отремонтирована в преддверии Ганзы. Борис Елкин пояснил, что работы приостановили на время праздника, чтобы не доставлять неудобств жителям и гостям города. По его словам, после ремонт возобновится.

«В этом году, действительно, средств больше, они увеличиваются благодаря национальному проекту», - сказал Борис Елкин. Финансирование дорожной деятельности в 2019 году составляет порядка 2 млрд рублей: 400 млн - из регионального бюджета, 1,6 млрд - федерального. «Но не забываем, что у нас есть и другие дороги, кроме агломерации», - отметил Борис Елкин.

Он добавил, что дорожная отрасль находится на контроле губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, он уделяет ей пристальное внимание, особенно в части ремонта дорог в Пскове. Борис Елкин и напомнил, что глава региона пригрозил подрядчикам, если они не хотят качественно выполнять работы, найти более ответственные компании.