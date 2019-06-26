Павел Пожигайло: Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника

17:07, 26 июня 2019, ПАИ

Псковский Кремль – идеальное место для Международного Хорового праздника, заявил российский государственный деятель, исполнительный директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло в ходе репетиции хора на территории Кремля в Пскове 26 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Хоровой праздник пройдет в рамках Ганзейских дней. Он откроется 27 июня в 15:30 в Кремле. Там выступят детский хор России, зарубежный сводный детский хор и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Павел Пожигайло рассказал, что детский хор России существует уже 6 лет, назвав его визитной карточкой России, поскольку хористы представлены из 84 субъектов России, 40 национальностей. «10 детишек из каждого региона, причем у нас условие: трое из столицы региона, а семь обязательно из районов. Это фактически карта Российской Федерации в лицах, в детях. При этом они все потрясающе поют», – отметил он.

«Главное, чем можно удивить и порадовать иностранных гостей – колоритом нашей страны, – подчеркнул Павел Пожигайло. – Здорово, что на Ганзейских днях Псков представляет нашу страну нашим детским хором».

«Это запомнится и иностранным гостям. Праздник будет удачный!» – добавил Павел Пожигайло.

Ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове, которые пройдут 27-30 июня, можно здесь>>>