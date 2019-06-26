Второй парад-фестиваль необычных плавательных средств пройдет в Пскове в Ганзейские дни

18:03, 26 июня 2019, ПАИ

Второй парад-фестиваль оригинальных сухопутно-плавательных средств «Ганзейский хайп» пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейский дней Нового времени, сообщили Псковскому агентству информации в Городском культурном центре.

Мероприятие состоится 29 июня в 14:30 в Финском парке в два этапа: сначала команда презентует свое средство передвижения, а затем состоятся соревнования на скорость. Призовой фонд составит 80 тысяч рублей.

В прошлом году парад-фестиваль проходил на празднование Дня города 21 июля.

Ознакомиться с программой Ганзейских дней в Пскове, которые пройдут 27-30 июня, можно здесь>>>