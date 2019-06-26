Лагерь реконструкторов появился в Пскове

20:13, 26 июня 2019, ПАИ

В Пскове на правом берегу реки Великой развернулся первый лагерь международного фестиваля средневековой культуры «Псковская Ганза», который пройдёт с 27 по 30 июня в рамках Ганзейских дней в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На площадке «Начало Пскова» вдоль крепостной стены от Плоской башни до башни Кутекрома размещены палатки. Именно здесь пришвартуются две средневековые ладьи, которые олицетворяют торговую связь с городами Ганзы. Здесь на берегу реки Великой пройдут интерактивная игра «Паруса Ганзы»; интерактивная программа на средневековых ладьях; мастер-классы по военному, кожевенному делу, рыбному промыслу, прядению, ткачеству, письменности. Также в каждый ганзейский день будет проходить концерт старинной музыки. Всего планируется участие около 200 реконструкторов.

Кроме того, на берегу реки Псковы, недалеко от церкви Богоявления с Запсковья, развернется второй лагерь реконструкторов. Здесь пройдут масштабные бугурты, выставка доспехов и вооружения. Гости праздника смогут увидеть лагерь стрельцов и попробовать зарядить настоящую пушку. Самые меткие реконструкторы попробуют свои силы в турнире лучников. Планируется, что в этом лагере реконструкторов примет участие более 300 участников.

Оба лагеря будут установлены уже к 27 июня. Для гостей площадки откроются 28 июня. Работать они будут до 30 июня включительно. С подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.