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Великолукский завод включён в список номинантов на национальную премию «Приоритет-2019»

Завод электротехнического оборудования из Великих Лук включён в список номинантов на национальную премию в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019». Как сообщает ТАСС, предприятие претендует на награду в категории «Приоритет–Машиностроение». В этой же категории заявлен завод дорожной техники «Регион 45» из Кургана и ООО НПП «Технотрон» из Чебоксар.

На первом этапе заявки на участие подали 85 компаний из 24 регионов России, каждая из которых является региональным отраслевым лидером, вкладывает ресурсы в разработку инновационных продуктов и сферу услуг. Это малые, средние и градообразующие предприятия с численностью сотрудников от 50 до 64 тысяч человек. Экспертный совет премии выбрал 36 лучших заявок – они признаны номинантами и продолжат борьбу за победу.

Прием заявок на соискание премии «Приоритет-2019» стартовал в марте, второй этап конкурса завершится 15 августа, третий - 30 сентября. Лидеры импортозамещения станут известны на церемонии награждения лауреатов премии, которая состоится в ноябре в Москве.

Национальная премия в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет» учреждена в 2015 году НП «Центр развития общественных коммуникаций». Цель конкурса – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

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