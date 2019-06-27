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Общество

Институт приемной семьи для пожилых людей планируется создать в Псковской области

В Псковской области региональные власти планируют создать институт приемной семьи для пожилых. В нём будут обучать родственников людей, имеющих ограниченные возможности здоровья, правилам ухода за ними, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по социальной защите Псковской области Армена Мнацаканяна.

Армен Мнацаканян отметил, что в Псковской области разработаны и другие меры, с помощью которых будут поддерживать пожилое население региона. Все эти меры будут реализовываться благодаря средствам, выделенным по нацпроекту «Демография». В частности, деньги пойдут на профессиональное обучение и дополнительное образование граждан предпенсионного возраста, которые хотят работать и ищут рабочие места. Также на базе организаций здравоохранения Пскова и Великих Лук откроются гериатрические кабинеты, что позволит расширить охват пожилых людей услугами врачей-гериатров.

В Псковской области каждый третий житель региона является пенсионером. Всего на территории области зарегистрированы 640 тысяч человек, из них 210 тысяч — пожилые люди. До 2024 года в Псковской области на поддержку пенсионеров и инвалидов направят более 336 млн рублей.

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