Вице-премьер правительства РФ поприветствовала гостей Ганзы в Пскове

15:23, 27 июня 2019, ПАИ

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец поприветствовала гостей 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени, которые стартовали в Пскове 27 июня. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, церемония открытия проходит в Псковском кремле.

Ольга Голодец отметила, что традиция праздника уходит далеко в историю, Ганзейский союз объединяет 16 стран мира и 192 города. «Если раньше это были экономические связи, то теперь это культурные и гуманитарные традиции. Для нас эти традиции и связи очень важны, они помогают укрепить взаимопонимание наших стран», - обратилась вице-премьер к собравшимся.

Она добавила, что многие коллективы претендовали на участие в церемонии открытии Ганзейских дней в Пскове. По ее мнению, то, что сцена отдана детям, очень символично: «То, что мы делаем сегодня, мы делаем ради нашего будущего», - пояснила Ольга Голодец.

В рамках праздника выступит Детский хор России, зарубежный сводный детский хор, Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Ведущие - актеры Юлиан Макаров и Валерия Ланская. Открыл Ганзу отрывок «Слава отчизне святой» из оперы Михаила Глинки «Руслан и Людмила» .