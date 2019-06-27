Александр Братчиков пожелал гостям Ганзы прекрасно провести время на Псковской земле

16:03, 27 июня 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поприветствовал гостей и участников 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени и 9-х Русских Ганзейских дней, сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Сити-менеджер отметил, что жители Пскова и гости города получили уникальную возможность увидеть своими глазами крупный международный фестиваль, ознакомиться с прошлым и настоящим европейских ганзейских городов.

Александр Братчиков пожелал всем участникам и гостям Ганзы прекрасно провести время на Псковской земле, почувствовать сердечность его жителей, посетить много интереснейших мероприятий, окунуться в незабываемую атмосферу Средневековья, приобщиться к духовным ценностям и культурным традициям России. «Уверен, что этот праздник будет иметь большой успех, и запомнится надолго всем, кто посетит Псков в эти дни. Добро пожаловать в наш древний, красивый, уютный и гостеприимный Псков!» - заключил сити-менеджер. С подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Также глава администрации Пскова поздравил с Днём молодёжи. Он отметил, что активная и целеустремленная молодежь – будущее Пскова. По словам сити-менеджера, на молодых людей возлагается большая ответственность за сохранение традиций, истории и культуры родного края, развитие и процветание Пскова. Александр Братчиков пожелал молодым горожанам удачи и воплощения самых смелых планов. «Пусть с вами всегда будет уверенность в завтрашнем дне, а творческий потенциал и актуальные знания помогут одерживать все новые и новые победы!» - отметил он.