Сотрудники ГИБДД помогают псковским водителям в Ганзейские дни

17:40, 27 июня 2019, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции в Пскове разъясняют водителям, как лучше добраться до необходимого адреса, а также в какой час прекратится движение на нужной улице в Ганзейские дни Нового времени, которые открылись 27 июня. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Помощь водителям связана с тем, что в день открытия массовых мероприятий в центре Пскова многие автолюбители не смогли самостоятельно разобраться в схеме и временных интервалах перекрытия движения транспорта, а также пытались сократить свой маршрут через придворовые территории или проехать в зону ограниченного движения без специального пропуска.

Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову призывают псковичей и гостей города еще раз ознакомиться со схемой и временем ограничения дорожного движения >>>