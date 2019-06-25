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Общество

Какие улицы Пскова будут перекрыты в дни Ганзы

ГИБДД информирует о том, какие улицы Пскова будут перекрыты в период проведения Международных Ганзейских дней с 27 по 30 июня. Названы территории, движение по которым полностью запрещено, и территории, где проехать можно будет только в определённые часы.

Первая зона

С 8:00 26 июня до 7:00 1 июля закрывается движение для всех видов транспортных средств на участке дорог:

- Октябрьский проспект от улиц Некрасова до улицы Ленина;

- улица Советская от улицы Некрасова до площади Ленина;

- улица Профсоюзная (на всем протяжении).

26 июня по Октябрьскому проспекту  через Октябрьскую площадь будет организовано движение маршрутных транспортных средств.

В последующем автобусы будут следовать по улице Ленина с ограничениями по времени:

27 июня с 13:00 до 19:00;

29 июня с 22:00 до 1:00;

30 июня с 12:00 до 20:00.

Въезд транспортных средств в первую зону будет разрешен ночью через час после окончания мероприятий и до 8:00. Это необходимо для обеспечения коммунального и санитарного обслуживания территории и пополнения торговых точек. Но и в этом случае въезд будет возможен только по аккредитации.

В иное время движении всех транспортных средств запрещено.

Вторая зона

27, 28, 29 и 30 июня с 8:00 до 23:00 движение в центр Пскова будет ограничено:

- от улицы Гражданской по Октябрьскому проспекту;

- от площади Победы по улице Советской;

- от отеля «Покровский» по улице Калинина;

- от улицы Карла Маркса по улицам Свердлова, Гоголя, Некрасова и Пушкина.

В обозначенную зону смогут проследовать только транспортные средства, аккредитованные в дирекции Ганзейских дней. Выдача пропусков осуществляется в аккредитационном центре по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14, телефоны 29-02-08, 29-02-09. Получить пропуск можно с 20 по 26 июня с 9:00 до 18:00.

Во время специальных мероприятий въезд в эту зону может быть запрещен и для вышеуказанных транспортных средств.

Ночью въезд во вторую зону будет разрешен без ограничений до 8:00 следующих суток.

Третья зона

В дни открытия (27 июня), фейерверка (29 июня) и закрытия (30 июня) 39-х Международных Ганзейских дней движение будет закрыто.

27 июня с 13:00 до 19:00;

29 июня с 22:00 до 1:00;

30 июня с 12:00 до 20:00.

Будет ограничено движение:

- по Рижскому проспекту от пересечения с улицей Максима Горького;

- по улице Леона Поземского от пересечения с улицей Труда;

- по улице Карла Маркса от пересечения с улицей Красных партизан;

- по улице Воровского от пересечения с улицей Красных партизан с сохранением всех предыдущих ограничений, указанных выше.

 29 июня с 19:00 до окончания фейерверка будет ограничено движение в сторону Красноармейской набережной от улицы Максима Горького

В период времени с 20:00 25 июня до 00:00 30 июня будет запрещена остановка транспортных средств на Октябрьской площади, на участке улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской, а также на улице Ленина

Вход в праздничное пространство будет осуществляться через пункты проверки граждан, на которых будут использоваться стационарные и ручные металлодетекторы.

В случае осложнением обстановки на территории Пскова время ограничения движения транспортных средств может быть изменено.

ГИБДД УМВД России по Пскову рекомендует доезжать до мест проведения праздничных мероприятий городскими автобусами.

Со схемой движения городского общественного транспорта в период с 27 по 30 июня можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Программа Ганзейских дней ЗДЕСЬ.

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