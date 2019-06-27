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Общество

Что предлагают гостям Ганзы в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

27 июня центральные улицы Пскова превратились в пешеходную зону. Здесь выстроились торговые ряды, концертные площадки, ресторанные дворики, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вдоль улицы Советской встали палатки российских производителей и мастеров. Гостям предлагают сладости на любой вкус – от печенья и зефира до пряников ручной работы. Здесь же можно приобрести чай и сбитень, натуральные соки и джемы. Рядом разместились мастера ковки и резьбы по дереву, которые предлагают прикупить ложки и шкатулки, детские игрушки, элементы декора. Мастерицы выставили кокошники, сумки, бижутерию.

Фото Дарьи Хватковой

Официальное открытие ганзейской ярмарки состоится 28 июня в 11:00. Тогда же распахнут свои двери для гостей торговые ряды вдоль Октябрьского проспекта.

Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове до 30 июня. Программа праздника ЗДЕСЬ.

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