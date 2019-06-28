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Экономика

Завод «Титан-Полимер» представлен на выставке региональной промышленности в Пскове

Завод «Титан-Полимер» представлен на двухдневной выставке промышленников Псковской области, которая открылась на парковке у Дома Спорта в Пскове. 

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на совместном с особой экономической зоной «Моглино» стенде «Титан» представил информацию о своей деятельности и образцы продукции, которую выпускают предприятия холдинга

28 июня ООО «Псковский завод «Титан - Полимер» проведёт для посетителей выставки промышленников презентацию-дегустацию «Современный мир и полимеры». Чуть позже пройдёт мастер-класс «Занимательная химия», открытый познавательный урок «Химия побед», посвящённый строению, изготовлению, свойствам и применению полимеров в современном мире и мастер-класс «Волшебный микроскоп».

Для тех, кто не попадёт на выставку 28 июня, на следующий день мастер-классы и открытый урок по занимательной химии продублируют.

Посетить экспозицию можно 28 и 29 июня с 11:00 до 20:00. 

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