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Общество

ЕГЭ по информатике планирует ввести на компьютере с 2021 года

Единый государственный экзамен по информатике Рособрнадзор планирует ввести в компьютерной форме с 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Рособрнадзора на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ 28 июня.

«Введение информатики на компьютере предполагается через учебный год», - приводит его слова издание.

В Псковской области по промежуточным итогам основного периода ЕГЭ 32 выпускника сдали испытания на 100 баллов.  

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