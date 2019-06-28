ЕГЭ по информатике планирует ввести на компьютере с 2021 года
Единый государственный экзамен по информатике Рособрнадзор планирует ввести в компьютерной форме с 2021 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава Рособрнадзора на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ 28 июня.
«Введение информатики на компьютере предполагается через учебный год», - приводит его слова издание.
В Псковской области по промежуточным итогам основного периода ЕГЭ 32 выпускника сдали испытания на 100 баллов.