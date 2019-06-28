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Общество

29 июня в Псковской области будет ветрено и тепло

Фото: Дарья Хваткова

В третий день международных Ганзейских дней, 29 июня, в Псковской области и в Пскове ожидается переменная облачность, местами пройдёт кратковременный дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть сильный северо-западный ветер, его скорость достигнет 6-11 метров в секунду. Температура по области: ночью +6…+11, днём +17…+22 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

С программой Ганзы в Пскове можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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