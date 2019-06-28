Эксперты дали оценку открывшимся в Пскове 39-м Международным ганзейским дням

15:16, 28 июня 2019, ПАИ

Эксперты ганзейского форума приграничного сотрудничества «Путь навстречу», который 28 июня начал работу на территории спортивно-развлекательного парка «Простория» в Пскове, а также участники кинофестиваля «Западные ворота», в комментариях Псковскому агентству информации дали оценку открывшимся в городе 39-м Международным ганзейским дням.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин отметил, что основной праздник ещё впереди, но и к этому моменту жалоб со стороны гостей не было. «Думаю, что всё хорошо. Городские власти постарались привести в порядок улично-дорожую сеть, не всё ещё сделано, но на Ганзе ведь жизнь не останавливается, поэтому работа по приведению города в надлежащее состояние продолжится», - сказал Борис Ёлкин.

Член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Андрей Царёв признал, что к Ганзе город «удалось немного изменить к лучшему». «Надеемся, что Ганзейские дни произведут хорошее впечатление на наших гостей и горожан. Слышал от приезжих очень много позитивных откликов по поводу открытия Ганзы», - добавил он.

Президент Торгово-промышленной палаты Владимир Зубов подчеркнул, что Псков изменился в лучшую сторону. «Это видно и по праздничным афишам, флагам, к тому же приведены в порядок фасады зданий, построены сценические площадки для праздника, гости находятся в воодушевлении, город живёт праздником. Разноязыкий хор голосов повсюду. Открытие было грандиозное и его главный лейтмотив в том, что дети разных народов хотят жить в мире, дружбе и взаимопонимании», - подытожил Владимир Зубов.

Кинорежиссёр Алексей Учитель уверен, что Ганза и кинофестиваль «Западные ворота» будет способствовать развитию региона. «Сюда будут приезжать ещё больше людей. Уже сейчас могут сказать, что город преобразился и похорошел. Здесь много гостей, много иностранцев. Вообще за последние 7-8 лет Псков очень изменился», - заметил он и добавил, что будет агитировать всех приезжать на съемки в Псков, в том числе упоминая систему рибейта.

Режиссёр Андрей Кравчук, чей фильм «Итальянец» был выдвинут на премию «Оскар», рассказал, что Псков «заметно преобразился». «Я не был здесь лет 20, вот приехал и вижу, что всё красиво, город возрождается. Видно содействие региональных властей», - отметил он.

Драматург, киновед, режиссёр Александр Поздняков заметил, что Псков необходимо лучше рекламировать, чтобы название города «звучало везде». Именно это, по его мнению, даст определённое развитие. «Очень рад, что сегодня здесь открывается кинофестиваль «Западные ворота», и сюда хлынут люди», - сказал он и предложил встретиься через год на втором кинофоруме.