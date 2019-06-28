0
17:40
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
13:26
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
09:10
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
09:10
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
15:33
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
14:39
15 человек утонули в Псковской области с начала года
12:20
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Еще новости
Происшествия

Из-за сильного ливня в Москве подтоплены подъезды к Шереметьево

Из-за сильного ливня в Москве были подтоплены подъезды к аэропорту Шереметьево-1. Дороги перекрыты. В частности, затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Образовавшаяся лужа больше похожа на реку - вода доходит до капотов легковых автомобилей.

Для доступа в терминал В пассажирам рекомендовали пользоваться аэроэкспрессом и бесплатными поездами, которые курсируют между Шереметьево-2 и Шереметьево-1.

Технические службы ведут откачку воды.

27 июня этот же циклон принес непогоду в южные районы Псковской области. В Великих Луках выпало более 40 мм осадков, центральные улицы города были затоплены. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
28 июня 2019
Сильный ветер в Пскове повалил деревья и заборы
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
27 июня 2019
Пользователи соцсетей делятся фотографиями затопленных после ливня улиц Великих Лук
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
26 июня 2019
188 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
25 июня 2019
Псковича осудили за растление 10-летнего мальчика
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
21 июня 2019
В Пскове спасают крошечных щенков, которых неизвестные пытались утопить
15 человек утонули в Псковской области с начала года
21 июня 2019
15 человек утонули в Псковской области с начала года
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
20 июня 2019
Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках
20 июня 2019
Из-за ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове близлежащие улицы «встали» в пробках

Идет загрузка...