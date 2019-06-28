Из-за сильного ливня в Москве подтоплены подъезды к Шереметьево

16:48, 28 июня 2019, ПАИ

Из-за сильного ливня в Москве были подтоплены подъезды к аэропорту Шереметьево-1. Дороги перекрыты. В частности, затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу, а также на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Образовавшаяся лужа больше похожа на реку - вода доходит до капотов легковых автомобилей.

Для доступа в терминал В пассажирам рекомендовали пользоваться аэроэкспрессом и бесплатными поездами, которые курсируют между Шереметьево-2 и Шереметьево-1.

Технические службы ведут откачку воды.

27 июня этот же циклон принес непогоду в южные районы Псковской области. В Великих Луках выпало более 40 мм осадков, центральные улицы города были затоплены.