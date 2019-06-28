Режиссер и сценарист Андрей Кравчук о «Западных воротах» в Пскове: Это возможность перезагрузки

17:36, 28 июня 2019, ПАИ

Режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук с восторгом отозвался о Пскове и его памятниках. 28 июня он прибыл в город для участия в первом Международном кинофестивале «Западные ворота». Андрей Кравчук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что город — прекрасная площадка для киносъемок, что именно здесь рождаются творческие идеи будущих проектов. «Кремль — шикарный, от памятника Александру Невскому такая даль открывается с облаками. Я смотрел и вспоминал кинофильм «Викинг». Тогда мы долго выбирали место для съемок», - рассказал он.

По словам режиссера, «Западные ворота» - это перспективная площадка для общения коллег.

«Это возможность перезагрузки. Ты видишь работы коллег, и это здорово. Ты видишь фильмы, которые редко встретишь в прокате. Я посмотрел как член жюри несколько фильмов и я рад этому. Ведь это все равно встреча. Каждый фильм — это встреча с его автором», - сказал Андрей Кравчук.

Кинофестиваль проходит по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова впервые. Его программа стала частью Ганзейских дней Нового времени.