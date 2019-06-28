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Культура

Режиссер и сценарист Андрей Кравчук о «Западных воротах» в Пскове: Это возможность перезагрузки

Режиссер, сценарист, академик Российской киноакадемии «Ника» Андрей Кравчук с восторгом отозвался о Пскове и его памятниках. 28 июня он прибыл в город для участия в первом Международном кинофестивале «Западные ворота». Андрей Кравчук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что город — прекрасная площадка для киносъемок, что именно здесь рождаются творческие идеи будущих проектов. «Кремль — шикарный, от памятника Александру Невскому такая даль открывается с облаками. Я смотрел и вспоминал кинофильм «Викинг». Тогда мы долго выбирали место для съемок», - рассказал он.

По словам режиссера, «Западные ворота» - это перспективная площадка для общения коллег.

«Это возможность перезагрузки. Ты видишь работы коллег, и это здорово. Ты видишь фильмы, которые редко встретишь в прокате. Я посмотрел как член жюри несколько фильмов и я рад этому. Ведь это все равно встреча. Каждый фильм — это встреча с его автором», - сказал Андрей Кравчук.

Кинофестиваль проходит по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова впервые. Его программа стала частью Ганзейских дней Нового времени. 

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Режиссер и сценарист Андрей Кравчук о «Западных воротах» в Пскове: Это возможность перезагрузки Организаторы фестиваля «Западные ворота»: Псков — неисчерпаемая для кинематографа территория Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове Россотрудничество и Союз Ганзейских городов подписали соглашение о сотрудничестве в Пскове Председатель Союза развития туризма в России считает задачу визовых послаблений важнейшей Ян Линденау: В Пскове удалось организовать масштабный ганзейский форум Представитель Германии пригласил псковичей на Ганзу-2020 Выставка промышленников Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ) Алексей Учитель приступает к съёмкам нового фильма под Псковом Эксперты дали оценку открывшимся в Пскове 39-м Международным ганзейским дням
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