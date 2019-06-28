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Культура

Международный кинофестиваль «Западные ворота» торжественно открыли в Пскове

28 июня в Пскове торжественно открылся Международный кинофестиваль «Западные ворота», который проходит в рамках Ганзейских дней. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на фестивале будут представлены 50 фильмов, снятые в 10 европейских странах.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников и гостей фестиваля поприветствовал руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев. Он отметил, что мероприятие проводится впервые и является важной попыткой объединения всех культур. Он выразил уверенность, что все представленные фильмы будут способствовать понимание между странами. Отдельную благодарность Сергей Дмитриев выразил генеральному директору кинокомпании «Ленфильм» Эдуарду Пичугину. «Приятно, когда город встречает много гостей и может показать себя в новых красках. Я думаю, что фестиваль станет постоянным», - добавил он.

Эдуард Пичугин заявил, что ему очень приятно увидеть в зале псковской филармонии и друзей, и коллег. По его словам, такие фестивали предоставляют возможность встречаться, создавать что-то новое. Гендиректор «Ленфильма» сообщил, что совместно с администрацией Псковской области планируется воплотить идею, связанную с Днём Победы. «Я надеюсь, что «Западные ворота» станут новой регулярной традицией в Пскове. Прошу вас поддержать эту традицию, чтобы ежегодно проводить его здесь, и в Псков каждый год приезжали гости», - обратился он к собравшимся.

Затем выступил член президиума Международного Ганзейского союза Манфред Шюркамп. Он заявил, что хорошо чувствует себя в России, и все благодаря людям. «Я рад, что вторые по счету ганзейские дни проходят в русском городе. Это невероятная возможность для того, чтобы были ликвидированы все границы. Ганза - это пример и доказательство того, что люди должны быть все вместе, а границы должны быть открыты», - сказал Манфред Шюркамп. Он добавил, что после визитов в Россию у него остаются отличные впечатления.

Затем Эдуард Пичугин и актер Ивар Калныньш объявили фестиваль «Западные ворота» открытым.

Вход на все кинопоказы фестиваля «Западные ворота» свободный. Полная программа Международного кинофестиваля «Западные ворота» ЗДЕСЬ.  

В ходе кинофестиваля любой желающий может принять участие в «Киноквесте» — съемке короткометражного фильма. 29 июня состоится просмотр фильмов жюри и выбор победителя, который получит приз от губернатора Псковской области – кинокамеру.

Фестиваль транслирует телеканал «Культура».

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