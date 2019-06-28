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Общество

Порядка 130 псковичей ежедневно обращаются в центр обслуживания клиентов ООО «Экопром»

Порядка 130 псковичей ежедневно обращаются в центр обслуживания клиентов ООО «Экопром», сообщил Псковскому агентству информации директор ООО «Экопром» Сергей Пайст, напомнив, что центр открылся немногим более месяца назад.

«В день мы принимаем от 70 до 100 человек по электронной очереди. Чаще всего люди обращаются с вопросами по поводу начислений в квитанциях», - рассказал Сергей Пайст. – Около 20-30 обращений поступают от юридических лиц. Около десяти клиентов каждый день приходят по вопросам индивидуальных договоров. Таким образом, ежедневно через клиентский центр в общей сложности проходит порядка 100-130 человек».

На горячую линию компании с начала года поступило 78 тысяч звонков. Звонят в основном граждане.

По результатам конкурса ООО «Экопром» стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области. Компания входит в холдинг «Мехуборка», который работает в сфере обращения с отходами в 11 регионах России.

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