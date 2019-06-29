Молодежь из 37 городов сплела венки в Пскове

10:22, 29 июня 2019, ПАИ

В Пскове в рамках программы Ганзейских дней Нового времени прошло молодежное гуляние «Из истории в современность». Это часть молодежной программы Ганзы, проводимой с 27 по 30 июня. Как рассказали Псковскому агентству информации в Псковском городском молодежном центре, который выступил организатором мероприятия, гуляние собрало представителей 37 городов, входящих в Международный ганзейский союз.

Молодые люди пели и плясали, ритм и стиль задавали псковские творческие коллективы. На протяжении вечера звучали русские народные песни и современные композиции.

Составной частью программы стал мастер-класс, гости смогли научиться плетению венков из трав и цветов. Завершилась встреча фотосессиями с венками.