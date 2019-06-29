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Политика

«Яблоко» и ЛДПР выдвинули своих кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание депутатов

В Псковской области региональные отделения политических партий «Яблоко» и ЛДПР предоставили в Избирательную комиссию области документы по заверению списков кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания 6-го созыва по одномандатному избирательному округу №2. 

Как рассказали Псковскому агентству информации в Избиркоме, от партии «Яблоко» избирательным объединнем выдвинут Артур Гайдук, 1965 года рождения. У него высшее образование, работает врачом скорой медицинской помощи на Псковской станции скорой медицинской помощи, является депутатом Псковской городской Думы. Проживает в Пскове.

От партии ЛДПР выдвинут избирательным объединением Артем Васильев, 1991 года рождения. У него высшее образование, он - помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР). Проживает Артем Васильев в Пскове.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. 

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