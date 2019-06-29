Президент Союза Ганзейских городов поблагодарил Псков за организацию Ганзейских дней

17:24, 29 июня 2019, ПАИ

«Мы все очень рады находиться сейчас здесь и наслаждаться хорошо организованным и ярким праздником. Даже погода в Пскове помогает Ганзейским дням», - заявил президент Союза Ганзейских городов Ян Линденау в ходе торжественного приема города-столицы Международной Ганзы Любека.

Мероприятие прошло 29 июня на берегу реки Псковы. Представители официальных делегаций смогли неформально пообщаться, обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества и планы на следующий год. Ян Линденау пожелал всем участникам Ганзейских дней в Пскове удачи и хорошего настроения.

«Мы постарались сделать всё для того, чтобы подготовиться к этому грандиозному празднику достойно, чтобы вы, уважаемые наши гости, могли полностью погрузиться в атмосферу великолепного праздника и, конечно, получили удовольствие от пребывания в нашем городе Пскове», - заявила и.п. главы города Елена Полонская.

Ганзейские дни проходят в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года. Программа наполнена спортивными, экономическими, культурными мероприятиями. Подробнее здесь >>>.