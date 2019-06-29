«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах в Псковское областное Собрание депутатов

17:43, 29 июня 2019, ПАИ

29 июня региональное отделение партии «Справедливая Россия» передала в Избирательную комиссию Псковской области документы для заверения списка кандидатов от избирательного объединения на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №2. Кандидатом на выборы предложен Павел Николаев, 1974 года рождения, сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области. У Павла Николаева высшее образование, он - директор ООО «Подкова». Сейчас проживает в Пскове.

В Избиркоме отметили, что в течение трех дней будет проверен порядок выдвижения и принято решение о заверении списка. Затем кандидат сможет передать документы на выдвижение.

В этот же день свои списки кандидатов передали реготделения партий «Яблоко» и ЛДПР - это Артур Гайдук от «Яблока» и Артем Васильев от ЛДПР.

В порядке самовыдвижения идет Андрей Гарусов.

Дополнительные выборы депутата в региональным парламент пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.