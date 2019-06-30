Руководитель культурного маршрута Совета Европы «Ганза»: Фестиваль положительно скажется на развитии туризма в Пскове

11:43, 30 июня 2019, ПАИ

Руководитель культурного маршрута Совета Европы «Ганза» Ингер Харлеви убеждена, что Ганзейские дни положительно скажутся на туристической привлекательности Пскова. Об этом она заявила на встрече с журналистами 30 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она уточнила, что эксперты проекта провели проверку ресторанов и кафе Пскова, и ими была дана высокая оценка предлагаемым блюдам и сервису. Ингер Харлеви уточнила, что это свидетельствует о высоком уровне подготовки к приему гостей. По её словам, Псков можно и нужно рекомендовать туристам.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.