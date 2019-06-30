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Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова

Организовать и провести Ганзейские дни Нового времени в Пскове помогали обычные жители города. На этом настаивает и. п. главы Пскова Елена Полонская. В первую очередь, псковичи помогали в качестве волонтеров, на площадки праздника вышли творческие коллективы и мастера. Все это помогло организовать настоящий праздник, отметила Елена Полонская.

«Следующий город проведения Ганзы – Брилон. Мы хотим пожелать, чтобы подготовка прошла легко. Мы всегда готовы подставить свое плечо», - цитирует Елену Полонскую корреспондент Псковского агентства информации.

И. п. главы Пскова добавила, что не хотела бы говорить слова прощания. «Я бы сказала «до новой встречи»,- добавила она.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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