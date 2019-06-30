В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
В Пскове стартовало шествие делегаций из стран Ганзейского союза. Мероприятие собрало свыше тысячи человек.
Колонну, которая пройдет от пересечения Октябрьского проспекта с улицей Кузнецкой до Октябрьской площади, сопровождают псковичи и гости города, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В составе колонны духовые оркестры, иностранные и российские творческие коллективы, костюмированные группы в исторических средневековых костюмах.
39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.