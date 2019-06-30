0
15:11
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
13:45
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
13:10
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
12:18
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
12:01
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
11:56
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
11:25
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
Еще новости
Общество

Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов

«Мы чувствуем хорошее отношение к нам. Все прекрасно организовано, вы устроили потрясающий праздник. Спасибо большое. Приезжайте теперь вы к нам!» - заявили гости Международных Ганзейских дней в Пскове и. п. главы Пскова Елене Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Елена Полонская и президент международного Союза Ганзейских городов Ян Линденау 29 июня осмотрели презентационные площадки на Ганзейском рынке и пообщались с представителями разных городов.

«Мы хорошо себя чувствуем себя на Псковской земле. Псковичи очень приветливые люди, они заходят к нам в палатки и дарят шоколад в знак признательности. Нам очень приятно!»  - отметили жители Германии. Делегат из Любека Данила Савики призналась, что 14 лет назад уже посещала Псков. «Ваш город очень поменялся за это время - похорошел и преобразился», - сказала она.

Ганзейский рынок располагался на Октябрьском проспекте и работал на протяжении трёх праздничных дней. 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове Делегаты Молодой Ганзы посетили Печоры Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов Главный приз кинофестиваля «Западные ворота» получили эстонские кинематографисты Директор «Ленфильма» пожелал кинофестивалю «Западные ворота» стать доброй традицией Директор кинофестиваля «Западные ворота» оценил организацию мероприятия Алексей Дунаевский: Постоянно слышу, что в Псковскую область приедут снимать кино В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза Ганзейский салют в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ) 40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
30 июня 2019
Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
30 июня 2019
В Пскове началось шествие делегаций из стран Ганзейского союза
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
30 июня 2019
40 тысяч человек посмотрели Ганзейский салют в Пскове
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
30 июня 2019
200 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии открытия фестиваля «Западные ворота»
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
30 июня 2019
Глава администрации Пскова поблагодарил горожан за терпение
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
30 июня 2019
Елена Полонская: Провести Ганзу помогали простые жители Пскова
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Президент Международного Ганзейского союза подвел итоги 39-х Ганзейских дней в Пскове
«Аллею дружбы» высадили в Пскове в честь Ганзейского союза
30 июня 2019
«Аллею дружбы» высадили в Пскове в честь Ганзейского союза

Идет загрузка...