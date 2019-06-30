Гости Международных Ганзейских дней в Пскове поблагодарили организаторов

15:11, 30 июня 2019, ПАИ

«Мы чувствуем хорошее отношение к нам. Все прекрасно организовано, вы устроили потрясающий праздник. Спасибо большое. Приезжайте теперь вы к нам!» - заявили гости Международных Ганзейских дней в Пскове и. п. главы Пскова Елене Полонской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Елена Полонская и президент международного Союза Ганзейских городов Ян Линденау 29 июня осмотрели презентационные площадки на Ганзейском рынке и пообщались с представителями разных городов.

«Мы хорошо себя чувствуем себя на Псковской земле. Псковичи очень приветливые люди, они заходят к нам в палатки и дарят шоколад в знак признательности. Нам очень приятно!» - отметили жители Германии. Делегат из Любека Данила Савики призналась, что 14 лет назад уже посещала Псков. «Ваш город очень поменялся за это время - похорошел и преобразился», - сказала она.

Ганзейский рынок располагался на Октябрьском проспекте и работал на протяжении трёх праздничных дней. 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в Пскове продлятся до 30 июня. Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.