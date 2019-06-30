Эстафету Международных Ганзейских дней от Пскова принял немецкий Брилон

17:06, 30 июня 2019, ПАИ

Эстафету Международных Ганзейских дней Нового времени от Пскова принял немецкий Брилон, где в 2020 году пройдут Ганзейские дни. Передача флага Ганзы состоялась 30 июня в рамках торжественной церемонии закрытия международного праздника, которая проходит в Псковском кремле. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, эстафету проведения Международных Ганзейских дней принял от исполняющей обязанности главы Пскова Елены Полонской бургомистр Брилона Кристоф Барч.

Кристоф Барч отметил, что Псков стал одним из важных пунктов на пути к проведению 40-х Международных Ганзейских дней в Брилоне. «Своей открытостью и гостеприимством, активным участием — вы, жители Пскова, построили мост, который соединил Брилон и Псков», - сказал он. Бургомистр подчеркнул, что Ганзейские дни стали удачным примером сотрудничества и пригласил всех в Брилон на 40-е Ганзейские дни.

Также в рамках торжественной церемонии закрытия были переданы ключи от русских Ганзейских городов и флаг русской Ганзы городу-организатору следующих русских Ганзейских дней Великому Новгороду.

Президент русского Ганзейского союза, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин отметил высокий уровень организации мероприятия. Он подчеркнул, что помимо насыщенной культурной программы была создана деловая обстановка, которая позволила представителям разных стран решить многие вопросы сотрудничества. «Уверен, что 39-е Ганзейские дни дадут новый толчок в развитии Пскова — города, который вы любите и который полюбили уже и мы», — отметил он и пригласил участников церемонии на русские Ганзейские дни, которые в июне 2020 года пройдут в Великом Новгороде.

Официальная церемония продолжилась праздничным концертом. Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого под руководством Александры Пермяковой исполнил русские народные песни разных регионов России, вокально-хоровые сюиты и даже среднерусские частушки.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Псков стал вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец, а также региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.