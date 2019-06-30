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Общество

Ганзейские дни в Пскове прошли без нарушений общественного порядка

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

39-е Международные Ганзейские дни в Пскове прошли без нарушений общественного порядка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в ходе Ганзейских дней в Пскове были привлечены порядка 700 стражей порядка, а также представители Росгвардии, частной охраны и народных дружин.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Полицейские обеспечивали пропускной режим в зоны проведения мероприятий, безопасность дорожного движения, профилактику и пресечение правонарушений в общественных местах. Для работы с иностранными гостями круглосуточно несла службу специальная группа полицейских – переводчиков, а также 300 волонтеров со знанием иностранных языков.

«Благодаря слаженной работе всего правоохранительного блока и общественности Ганзейские дни в Пскове не были омрачены серьезными происшествиями. Грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано», - подчеркнули в полиции.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени проходили в Пскове с 27 по 30 июня. Участниками Ганзы в Пскове стали более 200 тысяч человек.

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Закрытие 39-х Ганзейских дней нового времени в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
30 июня 2019
В Пскове завершились 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
30 июня 2019
Несколько тысяч человек собрались на церемонии закрытия 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове
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