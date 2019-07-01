Союз потребителей оценил новые правила продажи молочных продуктов

12:43, 01 июля 2019, ПАИ

В союзе потребителей России оценили новые правила продажи молочных продуктов. По мнению председателя организации Петра Шелища, введение новых правил является шагом в правильном направлении, сообщает RT.

Петр Шелищ отметил, что теперь союз потребителей России будет наблюдать за реализацией введенных правил, насколько честно будут вести себя производители. По его словам, в рамках данной законодательной линии необходимо разработать правила, которые помогут следить за достоверностью маркировок.

С 1 июля в России молочная продукция будет продаваться по новым правилам. Продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров.