Псковская Ганза: О чем говорят и пишут гости по итогам праздника

16:47, 01 июля 2019, ПАИ

Четырехдневный Ганзейский праздник, без сомнений, оставил след в истории. Отзывы о нем без труда можно отыскать в социальных сетях иногородних и зарубежных гостей Пскова.

Псковское агентство информации изучило аккаунты путешественников и участников фестиваля, которые рассказали своим подписчикам о празднике, городе и о нас – псковичах.

«Псковская Ганза останется в памяти у всех»

Станислав Смирнов из Тихвина на своей странице «ВКонтакте» отметил, что праздник оказался удивительным, уникальным и масштабным, а также трудным в реализации с точки зрения соблюдения его традиций. «Но неоспоримо, что псковская Ганза останется в памяти у всех», – написал он. Церемонию открытия гость города назвал «грандиозной и концептуальной».

Некоторые сравнили атмосферу Ганзейских дней – неожиданно – с Чемпионатом мира по футболу в Санкт-Петербурге. «Атмосфера праздника и радости, народ гуляет и поёт песни, все улыбаются, очень дружелюбные и приветливые, куча положительных эмоций», – провела аналогии Виктория Гусарова.

Лаконично охарактеризовал Ганзу пользователь Instagram kamilazem: «Душевно. Свободно. Свежо». В другом посте он назвал праздник в Пскове атмосферным и насыщенным мероприятием, а также «переплетением народностей и культур».

Участники латвийского коллектива Ramona Irbe рассказали, что они хорошо провели время и поблагодарили Псков. «Море танцев на разных площадках города. Спасибо, Псков, за то, что так тепло встретил», – поддержала pieni_noita_tytto.

Несмотря на критику организации праздника «вечно недовольных псковичей», iwanseewald подчеркнул, что благодаря Ганзейским дням город заметно преобразился. «Побольше бы таких мероприятий», – пожелал турист.

Есть сравнения Пскова и с большим фестивалем музыки под открытым небом. «Повсюду колоритные персонажи в национальных костюмах, по улице бредут оркестры с полным набором инструментов наперевес. Праздничное настроение переполняет! Будто прикоснулся к чему-то прекрасному!» – пишет imagine_sea. По ее мнению, организация была «просто отличной». «Люди со всего мира, все улыбаются, классная музыка, столько талантов в одном месте! Так здорово!» – добавила jeniaflorik.

Петербурженка Ксения Дмитриева в Instagram отметила, что прошедший в Пскове фестиваль не столько для людей, сколько про людей: «Целыми семьями люди наряжаются в аутентичные наряды и играют роли».

«Псков – это церкви, душа и особая атмосфера»

Многих туристов Псков покорил своей архитектурой. Елизавета Мальцева написала, что Псковский Кремль, храмы, памятник 6-й роте и монумент в честь победы в Ледовом побоище не оставили никого равнодушным. Также девушка отметила, что «очень добродушные и приветливые жители с удовольствием рассказывали об истории и событиях, пережитых Псковом».

«Хочется гулять по нему еще и еще. Касаться древних стен и ощущать всю мощь града пограничного. Ведь выстоял город, не сдался. А еще мне кажется, здесь самое большое количество храмов», – пишет по итогам визита в Псков на Ганзейские дни milaonly в Instagram.

Российская певица театра и кино, актриса Валерия Ланская, которая выступила ведущей на церемониях открытия и закрытия Ганзейских дней в паре с актером Юлианом Макаровым, в своем Instagram назвала Псков очень красивым городом.

«Как же в Пскове хорошо! Чисто и очень красиво! А главное – люди! Участливые, гостеприимные, и энергетика в городе очень светлая!» – пишет пользователь Instagram с ником gonsalez_atelier.

Есть те, кто приехал в Псков повторно. Например, belka_belousova в своем Instagram сообщила, что Псков покорил ее во второй раз. «Зеленый город с множеством парков, набережная вдоль старинной стены, невероятное количество старинных церквей, которые можно встретить среди дворов», – рассказала она. «Удивительной силы и красоты город. Здесь начинается Россия», – подчеркнул пользователь с ником my_flower_head.

Многие оставляют восторженные отзывы о псковском Кремле. «Умели же деды строить красиво!» – заметил andrew.ruspill в Instagram. «Как здесь хорошо! Историческое место, где зарождался Псков», – пишет о Кроме солистка Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Кристина Кудрявцева на своей страничке в Instagram.

«До этого была в Пскове пару раз: в жару, с температурой или просто бегом. Впечатление о городе осталось смазанное. Но на этот раз Псков открылся мне совсем с другой стороны: солнечный, с величественными архитектурными комплексами и бесконечно поэтичной вдохновляющей природой!» – написала фотограф из Санкт-Петербурга с ником krisskrass в Instagram. При этом она подчеркнула, что этот город подходит для фотографов, «которые, как и я, гонятся за графичными тенями и монументальностью».

Участница Ганзейских дней из Краснодара Виктория Раевская в своем отзыве в Instagram отметила, что Псков – это церкви, душа и особая атмосфера. «И мне так хочется обнять людей, которые в эти холодные летние дни были рядом и помогли почувствовать всю атмосферу чудесного города», – поделилась она.

Маленьким, но «красивым и ухоженным» назвал Псков buusty.svg, а «потрясающим» – пользователь alexander_tchaikovsky, который в ходе визита в Псков не ожидал здесь увидеть празднования Ганзейских дней. «Потрясающий город. Народ гостеприимный, погода замечательная, кухня просто божественная!», – добавил путешественник.

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Праздник показал, что задача псковичей сохранять и приумножать культурное наследие города, делать его комфортнее как для себя, так и для туристов. Всё-таки, большинство гостей псковской Ганзы признается в любви к Пскову. И обещают вернуться, «честно-честно…».