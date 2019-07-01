0
18:00
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
17:58
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
16:55
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
16:47
Псковская Ганза: О чем говорят и пишут гости по итогам праздника
16:05
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
15:08
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
13:18
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
Еще новости
Общество

Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области

Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области. В пострадавший регион будут направлены псковские спасатели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Наши соотечественники нуждаются в помощи. Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей областного управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях для усиления группировки сил РСЧС для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления. Уже завтра команда из 10 профессионалов отправится в дорогу. Уверен, они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии, и окажут посильную помощь пострадавшим», - написал псковский губернатор.

С 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По последним данным, от паводка погибли 12 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
01 июля 2019
Колокол для Сквера Народовластия выполняют в духе традиций псковских кузнецов
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
01 июля 2019
Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов
01 июля 2019
Умер экс-председатель псковского колхоза «Передовик» Серафим Иванов 1
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
01 июля 2019
Размер ежемесячной выплаты родителям детей-инвалидов увеличился с 1 июля
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
01 июля 2019
Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
01 июля 2019
К юбилею Победы в Псковской области запустят акцию «Билет ветерану»
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
01 июля 2019
На Кургане Дружбы в Себежском районе обеспечат сотовой связью и Wi-Fi
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе
01 июля 2019
Первый палаточный молодежный форум пройдет в Себежском районе

Идет загрузка...