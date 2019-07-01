Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области

17:58, 01 июля 2019, ПАИ

Псковская область окажет помощь пострадавшей от паводка Иркутской области. В пострадавший регион будут направлены псковские спасатели. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Наши соотечественники нуждаются в помощи. Мы не остаемся в стороне и направляем группу спасателей областного управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях для усиления группировки сил РСЧС для оказания адресной помощи населению, чьи жилые дома оказались в зоне подтопления. Уже завтра команда из 10 профессионалов отправится в дорогу. Уверен, они внесут весомый вклад в борьбу с последствиями стихии, и окажут посильную помощь пострадавшим», - написал псковский губернатор.

С 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По последним данным, от паводка погибли 12 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.