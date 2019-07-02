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Общество

Объявлен сбор средств для пострадавших от паводка жителей Иркутской области

В Псковской области идет сбор средств для пострадавших от паводка в Иркутской области. Сбор средств в регионе объявил благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной Княгини Ольги». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Благотворительный фонд просит всех неравнодушных жителей Псковской области подключится к сбору средств, чтобы помочь пострадавшим от паводка иркутянам. «В Иркутской области уничтожены жилые дома, дороги, объекты социальной инфраструктуры, сельскохозяйственные насаждения. Тысячи людей остались без крова, лишились имущества и, несмотря на оказываемую им всестороннюю помощь, продолжают оставаться в бедственном положении, поэтому любая поддержка для них сейчас очень важна», — отметил исполнительный директор Фонда Андрей Царев.

С 25 июня в Иркутской области бушует сильнейшее за последние 180 лет наводнение. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. По последним данным МЧС России от паводка погибли 14 человек, 751 — пострадали, 153 человека госпитализированы.

2 июля по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в пострадавшую от паводка Иркутскую область направилась команда профессиональных спасателей. Псковичи будут помогать устранять последствия паводка и оказывать квалифицированную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Все, кто хочет оказать посильную помощь пострадавшим от стихии жителям Иркутской области, могут сделать это несколькими способами:

Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

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