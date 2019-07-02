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Общество

Псковский губернатор пригласил гостей на Курган Дружбы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил всех желающих на 60-ую международную встречу ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения из России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы». Об этом глава региона написал на своей странице в Instagram.

«Курган Дружбы — место общей печали, истории и гордости. В этом году встреча партизан и подпольщиков, ковавших Великую Победу в тылу врага, пройдет 7 июля в 60-й раз. Ждем всех желающих на поляне, чтобы отдать дань памяти погибшим и ныне живущим героям», - написал Михаил Ведерников.

Губернатор также напомнил, что мероприятие будет проходить на приграничной территории, поэтому попросил тех, кто поедет на Курган Дружбы, не забыть паспорт.

С программой юбилейного Кургана Дружбы можно ознакомиться ЗДЕСЬ. О том, как проходил Курган Дружбы в прошлом году, читайте ЗДЕСЬ.

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