Россияне стали скептичнее относиться к колдовству и прочим «чудесам»

14:52, 02 июля 2019, ПАИ

За последние 25 лет россияне стали скептичнее относиться к приметам, предсказаниям, колдовству и прочим «чудесам». Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Доверие к лечению гипнозом сильно пошатнулось — 22% против 41% в 2015 году и 63% в 1990-м. Также россияне стали сомневаться в эффективности спиритических сеансов — 13% против 16% два года назад. В существование НЛО верят 20% опрошенных (25% в 2015 году). В существовании у отдельных людей способностей к колдовству и наведению порчи не сомневаются 31% жителей страны, а в 2015 году их было 48%.

Приметам доверяют всего 33% россиян (в 2000 году – 57%, в 2015-м – 50%), астрологическим прогнозам – 15% (33% в 2000 году и 31% в 2015-м).

По данным опроса, за последние 4 года выросла доля тех, кто не определился с отношением к паранормальным явлениям. На 20% стало больше россиян, которые затрудняются однозначно оценить существование способностей у других людей к предсказыванию будущего, судьбы, на 19% - не определившихся с отношением к возможности лечения болезней биополем, на 17% — не имеющих однозначного мнения к существованию телепатии и телекинеза.

В Фонд капитального ремонта Псковской области поступили 4 сообщения о злоумышленниках, которые под видом специалистов регионального оператора ходят по квартирам и предлагают провести консультацию о предоставлении льгот. По сообщениям потерпевших, мошенники применяют психологические техники давления и убеждения, в частности, гипноз, и затем грабят псковичей. Все граждане утверждают, что к ним приходила женщина.