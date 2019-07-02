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Общество

Из Пскова на фестиваль «СЫР и ПРЯНИК» организуют автобусы

Из Пскова будут организованы бесплатные автобусы на первый фермерский фестиваль «СЫР и ПРЯНИК», который продет 6 и 7 июля в деревне Бебешкино Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Автобус до Бебешкино будет отправляться с парковки за ДКП (площадь Ленина, д.1) в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00. Обратно в Псков можно будет уехать в 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

На автобусе будет табличка «Бебешкино».  

Фестиваль начнется с 12:00 6 июля и продлится до обеда следующего дня. На празднике представят свою продукцию лучшие сыровары и ремесленники из России и ближнего зарубежья. Будут работать торговые ряды с сырами, пряниками, мясными и рыбными деликатесами, фруктовыми и ягодными угощениями, домашним квасом и соками. Также для гостей организуют «обжорные ряды» с хачапури, драниками, чебуреками, сырным супом и шариками.  

Подготовлена большая концертная программа, в которой будут гусли, балалайки, песни и хороводы, танцы и барабаны. Запланированы старые русские игры и забавы для всей семьи, контактный зоопарк, мастер-классы, экспозиции и выставки, «Вечорка Ивана Купалы».

Гостеприимная ферма «Бебешкино», которая выступила организатором фестиваля, представлена в социальных сетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте».

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