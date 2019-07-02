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Общество

Николай Цветков поблагодарил волонтеров Ганзы за эрудицию и доброжелательность

Заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков поблагодарил от имени главы региона Михаила Ведерникова волонтеров 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове. Об этом с церемонии награждения добровольцев, которая проходит в спортивно-развлекательном парке «Простория» 2 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мощная энергетика заряжала наших гостей все праздничные дни», – подчеркнул Николай Цветков. Вице-губернатор выразил всем, кто работал в Ганзейские дни 27-30 июня, благодарность за доброжелательность, эрудицию и знание иностранных языков. «Я сам не раз видел, как вы хорошо общаетесь с иностранцами», – отметил он. Николай Цветков поблагодарил собравшихся за то, что они «сделали этот праздник».

«Кто волонтер?» – обратился вице-губернатор к добровольцам. «Я волонтер!» – хором ответили ему порядка 400 присутствующих на торжественном мероприятии молодых людей.

Всего в Ганзейских днях задействовали более 700 добровольцев, которые не только помогли благоустроить город, но и сопровождали иногородних и зарубежных гостей, туристические группы. Помимо этого, волонтеры участвовали в организации праздничных и деловых мероприятий.

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