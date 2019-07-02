Волонтеров Ганзейских дней в Пскове поблагодарили за удивительную энергетику

21:37, 02 июля 2019, ПАИ

За удивительную энергетику при проведении 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые состоялись в Пскове 27-30 июня, поблагодарила волонтеров заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Мария Саушкина. Об этом с церемонии закрытия, которая проходит в СРП «Простория» 2 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Вы самые яркие, самые теплые, самые добрые, самые искренние люди этого региона, – обратилась Мария Саушкина к волонтёрам. – Спасибо вам за теплоту, улыбки, эмоции и за эти невероятные четыре дня. Ваша энергетика – удивительная». Отдельные слова благодарности в своем выступлении она выразила кураторам.

Организаторов Ганзы-2019 поблагодарили волонтеры, которые подчеркнули, что их силой будет единство. Всего в Ганзейских днях участвовало более 700 добровольцев.