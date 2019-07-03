Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Пскова

17:58, 03 июля 2019, ПАИ

Житель Пскова обнаружил в шерсти кота пулю от пневматического оружия. Об этом он рассказал пользователям в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста сообщает, что кот вышел на традиционную прогулку по улице без сопровождения. Когда питомец вернулся, хозяева пришли в ужас - котик весь в царапинах. Глава семейства стал осматривать животное, не поранился ли он, и обнаружил пулю.

«Как можно быть таким ненормальным?» - возмущается автор, считая, что по коту стреляли из пневматического оружия.

Пользователи в комментариях пишут, что это не первый случай стрельбы по животным в Пскове, и высказывают свои подозрения, кто же может быть причастен к этому.