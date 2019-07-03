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Общество

УМВД России по Псковской области прокомментировало обыски в облсовпрофе

УМВД России по Псковской области прокомментировало обыски, которые прошли в Псковском областном совете профессиональных союзов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ведомстве отметили, что следственная часть Следственного управления УМВД России по Псковской области расследует уголовное дело, возбужденное в отношении Псковского облсовпрофа по факту незаконного предпринимательства в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года. По материалам уголовного дела облсовпроф незаконно оказывал платные услуги по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

В основу уголовного дела легли результаты оперативно-розыскной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

По версии следствия данные деньги расходовались не для достижения уставных целей организации. В настоящее время с целью сбора доказательственной базы сотрудники УМВД России по Псковской области проводят запланированные следственные действия.

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