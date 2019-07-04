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Подозреваемый в ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе заключен под стражу

Водитель большегруза, подозреваемый в совершении ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе, заключен под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. С таким ходатайством в суд обратились следователи Следственного отдела МО МВД России «Себежский».

1 июля на перегоне Заваруйка — Себеж в районе деревни Кузнецовка на железнодорожном переезде столкнулись грузовой автомобиль DAF и маневровый локомотив. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом, машинист применил экстренное торможение, но столкновение предотвратить не удалось. В результате машинист тепловоза погиб на месте, его помощник скончался в больнице. Трое работников, находившихся в поезде, и водитель грузовика получили травмы.  

Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственные действия и расследование дела продолжаются.

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