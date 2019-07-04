«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности

12:47, 04 июля 2019, ПАИ

Мать погибшей под колесами мотоцикла 6-летней девочки Мария Захарова опасается, что виновник ДТП пытается уйти от ответственности. Об этом она сообщила корреспонденту Псковского агентства информации.

Трагедия произошла днём 7 апреля на проспекте Энтузиастов в Пскове. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мамой, позади шел отец с коляской. Автомобили остановились, чтобы пропустить пешеходов, а мотоцикл поехал дальше и сбил ребёнка. «Мы шли через дорогу, я услышала мотоцикл. Повернулась – а он уже летит на нас», - вспоминает Мария Захарова. Она тоже упала на проезжую часть, на доли секунды потеряла сознание, но почти сразу вскочила в шоковом состоянии, не обращая внимания на сильные ушибы.

От полученных травм девочка умерла в больнице.

«Несправедливо, что у меня ушибы, а у ребенка травмы, не совместимые с жизнью. И у водителя тоже все хорошо, хотя он был пьяный, без шлема», - отметила мать погибшей девочки. В заключении экспертов значится, что ее здоровью не был причинен даже легкий вред.

Водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. После выписки из больницы виновника ДТП заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело, проведены несколько экспертиз. В крови водителя обнаружили 1,3 промилле алкоголя. Под его управлением мотоцикл ехал со скоростью 110 км/ч. «У меня даже не было времени, чтобы среагировать, отскочить самой или отпихнуть ребенка. Даже следователь сказал, что это было нереально сделать», - заметила Мария Захарова.

У задержанного не оказалось водительских прав категории А, хозяин мотоцикла в тот день ехал «вторым номером». И теперь он может оказаться на скамье обвиняемых, так как, по словам Марии Захаровой, адвокат пытается доказать, что за рулем был именно владелец техники. Она пояснила, что ранее в социальных сетях кто-то писал, что за рулем был задержанный, другие же говорили обратное. «Но мой-то муж шел за нами с коляской, он видел, кто был за рулем. Ему-то придумывать смысла нет», - заявила собеседница ПАИ.

Она добавила, что есть видеозапись, на которой видно, как мотоцикл выезжает с улицы Звездной на Энтузиастов и начинает разгоняться. За рулем находится именно тот человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело. «У них кофты разных цветов – у одного синяя, у другого серая», - рассказала Мария Захарова. Однако адвокат настаивает на необходимости опросить свидетелей, которые заявляют, что за рулем был другой человек.

Мать девочки заметила, что горожане, которые переходили дорогу или ехали в автомобилях, скорее всего, не разглядывали, кто был за рулем. А когда произошла авария, водитель и пассажир уже упали на дорогу . «Там действительно было непонятно», - согласилась она. Поэтому доказательством могут послужить только видеозапись и слова её мужа.

Водитель мотоцикла свою вину не признает и уверяет, что ничего не помнит. «Он говорит, что на мотоцикл не садился, а вообще подрался. Он был очень пьяным, может, действительно ничего не помнит. Но это же не освобождает его от ответственности», - считает Мария Захарова.

7 июня она присутствовала на судебном заседании, где обвиняемому продлили срок задержания, так как прошло уже 2 месяца с момента возбуждения уголовного дела. «Я обратилась к нему: говорю, ты напился, поехал ради своего удовольствия куда-то кататься и убил ребенка. Ты живой и здоровый, а ребенка нет. Ей всего 6 лет было. Хочу, чтобы ты хотя бы понял, что натворил, осознал это. Он как-то замялся, в ответ что-то промямлил. Но никакого раскаяния не было. Может, он вообще не понимает, или не помнит, или косит под то, что он не помнит. Как-то странно он себя вел на суде, не очень адекватно. То ли научен так себя вести, не знаю. А может, правда, причина в том, что он тоже ударился головой во время аварии», - прокомментировала Мария Захарова.

Её настораживает не только то, что обвинить пытаются другого человека, но и то, что водителя отвезли в психиатрическую больницу в Санкт-Петербург. Там он будет находиться до 19 июля до окончательного заключения о его вменяемости. «Они косят под то, что он не дружит с головой, я так понимаю. Неизвестно, хотят ли доказать, что это было до аварии, или уже после», - заявила Мария Захарова.

По её сведениям, у обвиняемого довольно обеспеченная семья. Она сообщила, что практически сразу после ДТП родственники задержанного пытались выйти с ней на связь через следователя, но почему-то передумали. «Я была готова встретиться, пообщаться, узнать, чего они хотят. И тишина», - заверила псковичка.

Она до сих пор не до конца осознала, что произошло, но твердо уверена, что виновному в гибели ее дочери это не должно сойти с рук: «Я понимаю, что ребенка не вернешь в любом случае, но если он останется безнаказанным, это несправедливо». Сейчас Мария Захарова задумалась о поиске хорошего адвоката, хотя следователь и говорит, что пострадавшей стороне защита не нужна. «Я уже начала сомневаться – может, адвокат нам все-таки нужен? Я в замешательстве», - заключила она.