Меры для увеличения заработной платы медперсонала принимают в Псковской области

12:05, 04 июля 2019, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о заработной плате медицинских работников в регионе за 2018 год. Об этом с 34-й сессии областного Собрания депутатов 4 июля передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, врачи получают 49 тыс. 71,2 рубля – 203,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (24 тыс. 102 рубля) и 190,2% от среднемесячной заработной платы медицинских работников по Псковской области за 2012 год, составлявшей 25 тыс. 806 рублей.

При этом средний медицинский персонал получает 25 тыс. 664,7 рубля – 106,5% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности и 178,7% от среднемесячной заработной платы медицинских работников по Псковской области за 2012 год, составлявшей 14 тыс. 363 рублей.

Марина Гаращенко добавила, что младший медицинский персонал получает 24 тыс. 535,8 рубля, 101,8% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности и 278,6% от среднемесячной заработной платы за 2012 год, составлявшей 8 тыс. 808 рублей.

Также председатель комитета привела депутатам данные среднемесячной заработной платы по итогам I квартала. Так, по врачам – 50 тыс. 817 рублей, 208,6% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (24 тыс. 357 рублей); по среднему медицинскому персоналу – 26 тыс. 670 рублей, 109,5% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (24 тыс. 357 рублей); по младшему медицинскому персоналу – 22 тыс. 465 рублей, 92,2% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности (24 тыс. 357 рублей).

Марина Гаращенко сообщила, что 1 сентября в этом году изменяется структура заработной платы медицинских работников в соответствии с постановлением администрации области от 30 апреля 2019 № 163 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области» в части увеличения доли выплат по окладам в структуре заработной платы работников до 49 - 52 процентов от объема заработной платы.

Также, добавила она, с 1 октября 2019 года запланирована индексация должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на 4,3%.

Ранее губернатор Псковской области михаил Ведерников обратился в правительство РФ с предложением о поддержке регионов с наименее развитой экономикой в части дополнительной поддержки системы здравоохранения. Речь, в том числе, идет о возможности повышения заработной платы медицинского персонала.